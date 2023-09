In tre sulla moto davanti ai vigili nel servizio della web tv del Comune di Napoli

Immagini imbarazzanti nel servizio della web tv del Comune di Napoli che intervista l'assessore alla legalità, Antonio De Iesu, sull'importanza delle strisce pedonali rialzate in fase di realizzazione sul lungomare di Napoli. Il servizio si apre mostrando un ausiliario del traffico che gestisce la circolazione, ovviamente non potrebbe farlo perché le mansioni di un ausiliario si limitano a controllare le soste e accertare le violazioni.

Dopo qualche minuto tornano le immagini dell'ausiliario che gestisce il traffico e va in onda il transito di un ciclomotore con tre persone a bordo, una delle quali è un bambino che sta in piedi sulla pedana tra le gambe del guidatore.

L'uomo che gestisce la circolazione non se ne accorge nemmeno, alle sue spalle, nel frattempo, compare anche un agente della polizia municipale che, comunque, non s'accorge di quel che accade.

Gli errori, naturalmente, possono capitare a tutti, ne capitano anche a noi. Magari, però, sapendo che c'erano le telecamere, la gestione del traffico avrebbe dovuto assumerla una persona titolata a farlo. Magari di fronte al transito di tre persone in motorino, durante le riprese, si poteva immaginare un tentativo di sanzione; Magari la tv ufficiale del Comune, mentre manda in onda un servizio in cui parla l'assessore alla legalità, avrebbe potuto fare più attenzione e non mandare in onda quelle immagini.