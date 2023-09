Incidente a Napoli in via Marina: auto contro tram nella corsia preferenziale

Scontro tra auto e tram in via Marina, a Napoli, dove un uomo ha perso il controllo della Panda di cui era alla guida. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina sulla corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici e impropriamente impegnata dal 57enne napoletano alla guida della Panda.

Nonostante lo scontro, non ci sono state gravi conseguenze per il 57enne che è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove sono in corso gli accertamenti sanitari che includono anche i test per verificare l'eventuale presenza di sostanze come alcool o stupefacenti

L'auto che procedeva verso San Giovanni a Teduccio ha oltrepassato il cordolo spartitraffico che divideva la carreggiata, finendo nella corsia opposta e impattando contro un tram che, nonostante il tentativo di evitarla, non ha potuto sottrarsi allo scontro.

Poco prima dell'invasione della corsia opposta, l'auto ha colpito anche un manufatto di segnaletica stradale, abbattendolo completamente.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli comandata da Antonio Muriano che ha posto sotto sequestro l'auto, sprovvista di assicurazione, e ha proceduto ai rilievi planimetrici per ricostruire la dinamica dell'impatto.

Le cause della perdita di controllo del veicolo che, in ogni caso percorreva impropriamente la corsia preferenziale, sono al vaglio degli agenti che hanno ritrovato nell'auto un gran numero di buste e materiale che impediva una corretta visuale al conducente.