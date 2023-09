Pizze, mozzarelle e cultura del food si prendono piazza Municipio. È stato inaugurato ieri il Bufala fest che fino a lunedì prossimo sarà protagonista di una delle piazze principali della città. È il primo grande evento che si svolge nella nuova piazza Municipio dopo il restyling. Qualcosa che responsabilizza gli organizzatori ma che fa guardare con grande attenzione all'evento anche per la gestione della viabilità cittadina. Ieri, a pranzo e a cena, i napoletani hanno avuto la possibilità di partecipare all'evento che è stato inaugurato con un giorno di ritardo per rispettare la giornata di lutto cittadino per il giovane Giovanbattista Cutolo.

«Ci abbiamo messo l'anima. Siamo i primi a promuovere un grande evento in questa piazza, speriamo che ciò possa rappresentare uno stimolo ad organizzarne altri», le parole di Francesco Sorrentino, direttore artistico della manifestazione. «Non ci aspettavamo che questa piazza rispondesse così bene. La location è molto bella, adatta a chi vuole trascorrere un po' di tempo all'insegna del buon cibo. Non sembra per niente un evento di street food. Essere i primi, i pionieri di questa piazza è una grossa responsabilità», ha aggiunto invece Antonio Rea, direttore organizzativo della kermesse. E pure non manca qualche polemica rispetto al rischio di disagi per la viabilità. Già da giovedì 31 agosto, infatti, è in vigore il dispositivo di traffico istituto ad hoc dal Comune per l'appuntamento. Il transito nella corsia interna di piazza Municipio che confluisce in via Acton, infatti, è già stato bloccato per consentire l'allestimento e la strada resterà chiusa fino al 13 settembre. Già nei giorni scorsi il capogruppo del Pd in consiglio comunale Gennaro Acampora aveva evidenziato: «Penso che la Mostra d'Oltremare sarebbe stato il luogo più idoneo a ospitare anche il Bufala fest. Piazza Municipio presenta evidenti problemi di viabilità che vanno risolti tempestivamente, anche con il contributo degli organizzatori». Ma gli organizzatori allontanano le polemiche: «Il disagio, per quanto riguarda il traffico, sarà minimo. Il luogo della manifestazione è collegato benissimo con il trasporto pubblico», dice il direttore artistico Sorrentino. Inoltre è bene ricordare che per raggiungere in maniera comoda piazza Municipio, Anm metterà a disposizione un servizio combinato parcheggio più tram con corsa diretta Brin Piazza Municipio dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 18,30 alle 00,30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Sarà quindi possibile lasciare l'auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 15 minuti.

Ma oltre polemiche e disagi da verificare, c'è la kermesse. «Nel giorni del Bufala Fest, tanti artisti di strada animeranno il Villaggio per i bambini, ci sarà un palco dedicato a Giogiò Cutolo e quanti vorranno venire a donare la propria musica potranno farlo, saremo contentissimi di accoglierli», dice ancora Sorrentino. «Quest'anno il Bufala Fest non prevede musica, a prescindere dalla location, ma ci saranno trenta artisti che faranno tante attività e stand dedicati alla ristorazione, con gelaterie, pub, pizzerie, pasticcerie. C'è tutta la filiera bufalina, a 360 gradi. Ci saranno show-cooking e convegni ogni giorno», aggiunge invece il direttore organizzativo Rea.

Il Villaggio di Bufala Fest è aperto dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 19 a mezzanotte. Ma non solo cibo. Ci sarà anche la possibilità di approfondire i temi con i convegni. L'Agrifood Tech è il tema di questa edizione, poiché, negli ultimi anni, la filiera agroalimentare sta attraversando una fase di forte trasformazione, attribuendo sempre maggior peso ai concetti di sostenibilità e innovazione tecnologica. Per questo prosegue la partnership con l'Associazione culturale «Il Giardino delle Idee», che si occuperà della parte legata ai talk tematici della kermesse. Oggi alle 19 avrà luogo il talk sul tema «Storie di successo: le Agristartup guidano il cambiamento».