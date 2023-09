Bufala Fest a Napoli, ecco la settima edizione: «Niente musica, solo un pianoforte per Giògiò»

Oggi in piazza Municipio è stato inaugurato il villaggio gastronomico del Bufala Fest: è il primo evento per una piazza che da pochi mesi è stata rimessa a nuovo.

Per la kermesse, giunta alla sua settima edizione, non sono presenti palcoscenici musicali se non un singolo pianoforte che potrà essere utilizzato da chiunque lo desideri.

La decisione è stata volutamente presa dagli organizzatorinel rispetto del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, recentemente vittima di omicidio.

Francesco Sorrentino, direttore artistico dell’evento, ha raccontato: «L’intrattenimento sarà tutto dedicato alle famiglie, mentre da un punto di vista musicale, posizioneremo un pianoforte accessibile a chiunque voglia mettere a disposizione il proprio talento in ricordo del povero Giovanbattista Cutolo».

Ha poi aggiunto: «Non c’è una Napoli buona o cattiva, non voglio classificare, c’è una Napoli che abbraccia tutti. Ognuno ha la propria coscienza e si comporta come crede giusto».

L’evento enogastronomico servirà a valorizzare alcuni dei prodotti campani DOC, e dunque la città di Napoli e la regione stessa.

«Quella inaugurata oggi a Piazza Municipio – afferma Antonio Rea, direttore organizzativo del Bufala Fest – sarà un’edizione speciale. Un’esperienza nuova per noi e per la città di Napoli. I nostri visitatori avranno la possibilità di farsi coccolare da quelli che io chiamo i “Trenta Artisti” del food. Ovvero, i nostri espositori: ristoranti, pizzerie, pub, friggitorie e pasticcerie che delizieranno i palati di tutti con ricette esclusive, che contemplano ognuna di esse almeno un prodotto della filiera bufalina».

«E’ un onore per noi – dichiara Francesco Sorrentino, direttore artistico di Bufala Fest – essere il primo grande evento che animerà Piazza Municipio, dopo il suggestivo restyling urbanistico.

Questa è una location importante, che deve vivere 365 giorni all’anno. Pertanto, stiamo profondendo il massimo sforzo affinché Bufala Fest faccia da apripista in questa direzione».

La kermesse enogastronomica, in programma da oggi 7 a lunedì 11 settembre ha sede nella nuova piazza Municipio, oggetto di un recente e suggestivo restyling urbanistico, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città.

L’evento, organizzato dalla Diciassette Eventi, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità dell’intera filiera bufalina, legata al successo della mozzarella. A partecipare all’evento molti sono gli stand che contribuiscono a promuovere i propri prodotti a base di prodotti caseari di bufala.

Lo stand del ristorante Rinomato del quartiere Fuorigrotta ha proposto alcuni piatti tipici campani, come la pasta e patate con la mozzarella di bufala filante; lo stand di We are the sign, con sede anche a Pomigliano D’Arco, propone un panino con mozzarella di bufala, un hamburger di bufala, pomodoro al forno, maionese al basilico e rucola; lo stand di Re Pazzo invece propone alcuni prodotti fritti come i classici crocchè, frittatina e arancino campani, ripieni di mozzarella di bufala filante.

Tra gli espositori c’è anche chi ha sede a New York, luogo in cui propone il prodotto campano della mozzarella di bufala ai clienti americani e italo americani. Il villaggio del Bufala Fest inoltre propone alcuni stand di pizzerie rinomate a Napoli, che vendono le loro pizze con l’ingrediente principale dell’evento: la mozzarella di bufala.

«Bufala Fest – non solo mozzarella» è organizzato in collaborazione con il consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP e CIA - agricoltori italiani della Campania, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della regione Campania, del comune e della città metropolitana di Napoli; del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca - Feamp; dell'Università degli Studi Federico II di Napoli; dell'Università degli Studi di Salerno con il dipartimento di farmacia e con l'osservatorio sui parchi e sulle aree protette del mezzogiorno.

Domani, venerdì 8 settembre, alle ore 19, presso il giardino delle idee del Bufala Fest, avrà luogo il talk sul tema «Storie di successo: le Agristartup guidano il cambiamento», nel corso del quale interverrà il prof. Giorgio Ventre, direttore scientifico della Apple Developer Academy presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il talk sarà un'utile occasione per accendere i riflettori sull’innovazione del comparto agroalimentare della Campania. Inoltre, riflettori accesi anche su come le università campane si contraddistinguono per una formazione di eccellenza che ha portato alla nascita di numerose startup innovative e importanti spin-off, resa possibile anche grazie a un percorso di affiancamento del sistema-Impresa al sistema accademico.

L’accesso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito, così come la visione degli showcooking nell'Arena del gusto.

Per coloro i quali vorranno gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli oltre 30 espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Menù Adulto dal costo di euro 18,00 e comprende: 1 pasto; 1 bevanda; 1 dolce o gelato o salato; 1 caffè; 1 liquore.

Menù Bambino dal costo di euro 15,00 e comprende: 1 pizza o 1 Buffy burger; 1 bevanda analcolica; 1 graffa o 1 gelato.

Menù Gluten Free dal costo di euro 16,00 e comprende: 1 primo o 1 pizza; 1 bevanda e 1 dolce o 1 gelato.

Salta la Fila

Inoltre, sul sito ufficiale dell’evento è prevista la sezione Salta la fila dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo un duplice vantaggio:

Evitare la coda alle casse.

Ricevere un bellissimo gadget dell'evento.

Giorni e Orari di Apertura

Il villaggio di Bufala Fest osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura:

orario diurno: dalle ore 12:30 alle ore 15:30 .

orario serale: dalle ore 19:00 alle ore 24:00 .

Park & Go

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione, ANM metterà a diposizione un servizio combinato parcheggio + Tram con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio dalle 12 alle 16 e dalle 18:30 alle 00:30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Sarà quindi possibile lasciare l’auto in uno dei 600 stalli disponibili al parcheggio multipiano Brin di via Marina ed usufruire del tram, con corsa diretta programmata ogni 15 minuti. La durata del viaggio da Brin a Piazza Municipio è di circa 10 minuti.