Napoli, centro di formazione nell'ex scuola di Barra devastata dai vandali

Da ritrovo di tossicodipendenti e vandali a centro di formazione. Si ridisegna il futuro dell'ex scuola d'infanzia Sannicandro nel rione Forzati, complesso residenziale nel quartiere Barra, nella zona orientale di Napoli. Da tempo il bene comunale, inutilizzato e preso di mira dai delinquenti, attende la riqualificazione grazie all'impegno di una associazione che si è aggiudicata la struttura così da riutilizzarla per finalità sociali.

Alunni, docenti e personale hanno lasciato la Sannicandro nel 2017. Da allora l'edificio è costantemente "visitato" da gruppi di giovanissimi che hanno distrutto arredi e parti della struttura, così come denunciato da Il Mattino. A peggiorare le circostanze gli ingressi dei delinquenti che hanno illecitamente portato via tutto il materiale rivendibile: gli infissi, numerosi manufatti metallici, utensili dalla cucina e quanto aveva a disposizione l'ex undicesimo circolo didattico comunale. Restano soltanto degrado e pericoli e un senso di forte abbandono per un bene pubblico sfasciato dalla mano dei delinquenti e dall'incuria.





A gestire la struttura comunale sarà l'associazione Percorsi che è risultata aggiudicataria dell'avviso pubblico voluto nel 2021 dalla precedente amministrazione di Palazzo San Giacomo proprio per valorizzare questo e altri beni comunali della zona orientale di Napoli. In particolare, l'ex scuola di via Enrico Forzati è concessa all'associazione per dodici anni a fronte di un canone mensile di 820 euro «commisurato all'effettivo stato dell'immobile», considerato scadente, e alla necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria e strutturale.





La rigenerazione è ancora da realizzare. Risultano evidenti le condizioni di estremo degrado in cui versano gli spazi della struttura dove sono stati accumulati e sversati materiali di ogni genere. Quelli esterni, in particolare, sono ormai nascosti da erbacce e rovi cresciuti rigogliosi. La situazione è stata appurata nel corso del sopralluogo svolto oggi alla presenza di un rappresentante dell'associazione, di dipendenti del servizio 'Tecnico Patrimonio' del Comune, della polizia municipale e dei rappresentanti della giunta della VI Municipalità, il vicepresidente Nando Truglio e l'assessore ai lavori pubblici Antonio Di Costanzo, che hanno evidenziato la necessità di mettere in sicurezza l'ex scuola così da evitare situazioni di pericolo che hanno forti ripercussioni anche sulla vivibilità della zona. «É stato stabilito che in tempi brevi ci sarà la bonifica dell'area esterna alla scuola, per poi riprendere i lavori di riqualificazione della struttura a cura dell'associazione», specifica l'assessore municipale Antonio Di Costanzo.

Nel più breve tempo possibile, infatti, l'area dovrà essere ripulita e bonificata e dovranno essere chiusi tutti gli accessi così da evitare ulteriori ingressi indesiderati. Si tratta di un primo passo utile alla successiva riqualificazione della struttura e alla riconsegna alla collettività grazie agli sforzi e all'impegno della realtà associativa che opera nel sottore della formazione.