Napoli Est, al via la manutenzione del verde degradato: priorità alle scuole

É corsa contro il tempo per garantire decoro e sicurezza nelle scuole di Napoli Est. Sono numerose, infatti, le aree a verde degli edifici scolastici dei quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio che necessitano di cura e per le quali sono state stanziate apposite risorse. Si lavorerà sodo così da accogliere al meglio studenti e personale che affrontano il nuovo anno scolastico e lavorativo.

In particolare, la Municipalità di Napoli Est ha individuato l'impresa che dovrà garantire il servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico così da «fronteggiare le continue richieste che pervengono per il taglio del verde orizzontale nelle aree pertinenziali delle scuole, nei parchi e nelle aree a verde pubblico di competenza municipale e le richieste di potature di alberi cosiddetti a basso fusto».

L'intervento con quadro economico di 94mila euro - di cui 73mila per lavori, oltre 3.600 per lo smaltimento dei rifiuti, 1.164 per la progettazione e 16mila euro di imposte - è tra i lavori pubblici programmati da Palazzo San Giacomo in quanto indispensabile a «garantire idonee condizioni igienico-sanitarie nel momento di riapertura dei plessi scolastici».

I lavori affidati dalla VI Municipalità - che amministra i tre popolosi quartieri nella zona Est di Napoli - consentiranno di intervenire nei 69mila metri quadrati di verde a ridosso delle scuole di Napoli Est: in particolare, nei 10 plessi di Barra, nei 9 di San Giovanni a Teduccio e nei 14 di Ponticelli. La manutenzione potrà insistere anche in altri spazi verdi ordinariamente assegnati all'ente municipale: il servizio, infatti, potrà riguardare, fino ad esaurimento delle disponibilità, anche gli oltre 286mila metri quadrati di verde dei parchi pubblici, i 212mila metri quadrati di aiuole e aree verdi su strada e in luoghi aperti al pubblico. Altresì, nella competenza rientrano anche gli 885 alberi e il verde a ridosso di sedi istituzionali, centri anziani e biblioteche.

Nell'arco di poche settimane occorre garantire decoro, sicurezza, igiene e, quindi, anche la fruizione degli spazi pubblici utili alla collettività quali i cortili delle scuole e i parchi. Previsti interventi di manutenzione ordinaria, ossia sfalcio dell’erba, potature, diserbo, taglio della vegetazione spontanea, e quelli di manutenzione straordinaria quali attività di potatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o viabilità stradale, abbattimento piante malate, morte o pericolose per l’incolumità pubblica, messa a dimora di nuove essenze arboree. I lavori dovranno avere una durata massima di sei mesi «fatta eccezione per la manutenzione delle aree a verde di pertinenza degli istituti scolastici che dovrà avere priorità di intervento e concludersi primo dell’inizio delle attività didattiche e comunque entro tre settimane dalla suddetta data». É quanto specificato negli atti curati dai dipendenti dell'unità tecnica della Municipalità guidata dal presidente Sandro Fucito.

L'assenza di cura nel corso degli ultimi mesi ha generato situazioni di pesante degrado che annullano il decoro di numerose zone di Napoli Est e che hanno una evidente ricaduta sulla vivibilità dei tre quartieri. Difatti, occorrono molte più risorse ed energie per garantire costanza nelle operazioni di pulizia e manutenzione del consistente patrimonio verde.