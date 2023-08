Napoli, pesante incendio nell'area abbandonata di Ponticelli

Nuovo pesante incendio nell'area orientale di Napoli. Questa volta le fiamme hanno interessato l'ampia area abbandonata posta tra viale Carlo Miranda e viale Aldo Merola nel quartiere Ponticelli. Siamo nella zona a ridosso delle palazzine popolari del "parco Merola" e a pochi metri in linea d'aria dal parco urbano Fratelli De Filippo.

Le fiamme hanno avvolto alcune catapecchie in legno - e, molto probabilmente, anche una roulotte - che insistono nello spazio pubblico e sono state alimentate dalla folta vegetazione infestante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per diverse ore. Lo spazio è stato più volte al centro delle cronache cittadine sia per altri incendi, sia per attività illecite svolte da alcuni residenti e, più di recente, per l'ipotesi, non concretizzatasi, di essere utilizzato per ospitare il terreno vegetale proveniente da un sito di un altro quartiere di Napoli. Inoltre, proprio in tale area, nel lontano 2005, ha perso la vita Francesco Paolillo, giovanissimo del quartiere che intervenne per salvare un suo coetaneo che era scivolato nel profondo scavo presente nello spazio: Francesco riuscì a salvarlo ma ciò, purtroppo, accadde a scapito della sua stessa vita. A ricordare il suo sacrificio ci sono un murales e un parchetto con giostrine insieme a un viale dedicato proprio alla sua memoria.





Più in generale l'area posta tra viale Merola e viale Miranda necessità di interventi di messa in sicurezza e recupero oltre che di riqualificazione e rigenerazione. Già da diversi anni, infatti, è inserita nel PRU Ponticelli, il complesso piano di rigenerazione urbana che riguarda migliaia di metri quadrati del quartiere di Napoli Est la cui competenza è in capo al Comune di Napoli.

Qui il programma di recupero urbano prevede la realizzazione di spazi pubblici attrezzati a parco e sport, parcheggi, servizi, case popolari e altri interventi.

A evidenziare la necessità di interventi è anche la rete di residenti e attivisti della zona orientale che rilanciano la nota dei consiglieri della VI Municipalità Carlo Capasso, Anna D'Ambrosio, Gennaro (Rino) Amato e Luigi Limatola che, in una nota prodotta a metà luglio, hanno sollecitato il Sindaco e diversi esponenti della giunta comunale ad attivarsi per interventi di messa in sicurezza di aree abbandonate in quanto ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale di varia natura ad alto rischio di incendi dopo i roghi che hanno interessato l'ex campo Rom di via Mastellone a Barra. I quattro esponenti del Consiglio municipale di Napoli Est, in particolare, hanno chiesto alla giunta di Palazzo San Giacomo guidata da Gaetano Manfredi di attuare misure di prevenzione e protezione civile per ridurre il rischio incendi e a provvedere allo sfalcio della vegetazione. Altresì hanno evidenziato la necessità di un monitoraggio delle aree abbandonato e l'attivazione di gruppi di guardie ambientali insieme alle forze dell'ordine.