Renga-Nek, la strana coppia a Paestum per una festa a base di hit

Prima il concerto-evento all'Arena di Verona, poi altre date live da nord a sud, come la prossima tappa a Paestum. Sono pieni di appuntamenti Francesco Renga e Nek, in arrivo il 9 settembre (alle 21) alla Planet Arena, e ancora l'11 ottobre a Napoli (Teatro Augusteo), per un grande show a base di hit con cui si divertono a interpretare l'uno il repertorio dell'altro celebrando le loro longeve carriere di 40 e 30 anni, e godendo del calore del pubblico campano.

Il tutto dopo la pubblicazione di “RengaNek”, la loro ultima fatica discografica in uscita domani, e terzo progetto congiunto dopo “Max Nek Renga - Il Live” (la registrazione del loro tour nei palazzetti del 2018) e “50/50”, la raccolta pubblicata nel 2022.

Un album che consacra a tutti gli effetti la nuova “strana” coppia della canzone: 11 brani inediti, eseguiti sempre da entrambi, tra cui spiccano i due singoli di lancio “L’infinito più o meno” e il recente (anti) tormentone estivo “Il solito lido”, pezzo che conferma quanto sia felice la collaborazione in atto.

Tra le firme autori con cui hanno già collaborato, come Diego Mancino e Luca Chiaravalli, ma anche new entry. Per esempio Riccardo Zanotti dei PTN, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Matteo Bocelli. Una prova a servizio di due grandi amici prima che artisti. Professionisti, bravissimi.