Baia Domizia, Nek e Francesco Renga in concerto all'Arena dei Pini

Farà tappa anche all'Arena dei Pini di Baia Domizia il tour congiunto di Francesco Renga e Nek. A partire da luglio infatti i due artisti saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane per ripercorrere le loro incredibili carriere. Nel 2022 i due cantautori hanno infatti festeggiato dei compleanni speciali: i 30 anni di carriera per l’emiliano, i 40 per il bresciano, che ha iniziato a scrivere musica ad appena 14 anni.

Per l’occasione i due hanno iniziato a scrivere un album insieme per cementare un’amicizia nata negli ultimi anni.

L'album di Francesco Renga e Nek è stato anticipato dal singolo "L’infinito più o meno", pubblicato lo scorso 10 marzo, un brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature.

A inizio giugno invece i due cantautori hanno pubblicato il loro tormentone estivo "Il solito lido" che mette insieme ironia, irriverenza e un po’ di sound anni ’80 per ricreare la leggerezza dell’estate italiana.

Nek e Francesco Renga saranno ora protagonisti di un tour con diverse date in tutta Italia. Come svela Renga, il calendario ricco di appuntamenti è stato riempito poco alla volta. "Sarebbe dovuto essere solo l’Arena, la festa per i 30 e i 40 anni. Quando è uscita quella data, i fans hanno detto 'Eh però, solo quella data…'. Allora ne abbiamo aggiunte altre. In realtà non c’è un piano, stiamo navigando a vista. Potrebbero aggiungersi anche altre date", ha dichiarato il cantautore. Oggi arriva l'ufficialità: i due cantautori saranno sul palco dell'Arena dei Pini di Baia Domizia il prossimo 13 agosto, nell'ambito di un calendario di eventi che vedrà salire sul palco anche Nino D'Angelo, Lazza e Gianni Morandi.

Per il momento, il tour 2023 di Nek e Francesco Renga partirà il 2 luglio da Roma, con la data all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In seguito toccherà diverse regioni, compresi i concerti all’Arena di Verona il 5 settembre e al Forum di Assago il 7 ottobre.