Napoli, arriva al Palapartenope «The Music of Hans Zimmer»

Il suo debutto nel nostro Paese è stato un vero successo di presenze: a grande richiesta torna nei teatri italiani «The Music of Hans Zimmer». Giovedì 5 ottobre lo show prodotto da Vigna PR e Concerto Music arriva per la prima volta a Napoli, al Palapartenope, per un concerto esclusivo organizzato da Veragency che già si annuncia imperdibile. I biglietti per assistere all’atteso show a Napoli saranno in vendita dalle ore 12 di venerdì 30 giugno su Ticketone e Go2 e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dune, Spider-Man 2, Il Cavaliere Oscuro, Interstellar, Il Codice Da Vinci, Pearl Harbor, Il Gladiatore, Mission Impossible, Inception, Pirati dei Caraibi, Spirit, Wonder Woman, Madagascar – tutti i più grandi successi di Hans Zimmer – verranno eseguiti dalla famosa orchestra sinfonica di Kiev, Lords Of The Sound, riconosciuta in tutta Europa per la sua professionalità e bravura.

Nella sua carriera Hans Zimmer ha vinto quattro Grammy, due Oscar alla migliore colonna sonora su dodici candidature, tre Golden Globe e un Brit Award: è uno dei compositori contemporanei più influenti, soprattutto in ambito cinematografico, che ha trovato la sua fama dopo l'uscita del film cult «Rain Man». «Quando ho ideato la musica per Rain Man, ho continuato a pensare: non cercare di soffocare i personaggi.

Non venire in primo piano. Raymond, il personaggio principale, non capisce davvero dove si trova. Vede il mondo in modo diverso da noi... Perché non creare "musica del mondo" per un mondo che esiste solo nella sua testa?» ricorda il compositore.