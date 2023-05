Game Concert: al Palapartenope l'evento con le musiche dei videogame

Game Concert: è un evento unico quello in programma sabato 20 maggio presso il Palartenope a Fuorigrotta. Per la prima volta le musiche più belle dei videogame saranno suonate live, unite a un light show e a un'esbizione di danza. Prima dello spettacolo, curato dal brand internazionale Nomea, gli Arcadia Café - creatori digitali - illustreranno i legami che esistono tra il mondo dei videogame e quello della musica. Ci sarà per gli spettatori la possibilità di interagire con il palco.

Ingresso dalle ore 16.30, l'inizio dello spettacolo è fissato alle ore 18.30. Biglietti in vendita presso Azzurro Service.