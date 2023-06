Napoli, «Festival per Giovani Vecchi» al Pessoa Luna Park

Il Pessoa Luna Park continua questa settimana con il Festival per Giovani Vecchi. Fino al 2 luglio gli spazi dell’Ex Ospedale Militare saranno animati da una grande sinergia con “I Disintegrati”, collettivo di artisti dell'Accademia di Belle Arti.

I giovani vecchi son una generazione di adulti che, in questo mondo di precarietà, lavoro sottopagato e primi dolori articolari, mantiene uno spirito anziano, accompagnato da un atteggiamento ironico e a tratti rassegnato di fronte all'incapacità di fare i giovani. Questo weekend è dedicato proprio ai giovani adulti che hanno solo voglia di andare in pensione di fronte a tutti i disagi della vita. Dalla discoteca con bingo e cruciverbone, per finire con i proverbiali pipponi, una sorta di speakers corner dove ogni portatore sano di pippone avrà ben 3 minuti a disposizione per esprimersi su uno di questi temi: lavoro, ambiente, femminismo, diritti civili, arte, istruzione.

Al di là degli eventi, al Pessoa Luna Park troverete sempre: le installazioni realizzate insieme a “Roxy in the Box”, concerti dal vivo, nature infrante, karaoke stonati, zanzare, birre ghiacciate e bigotte giudicanti. È possibile riservare l'ingresso al link: http://pessoalunapark.it/prenota/. Gli accessi sono in numero limitato, ma è stata creata una waiting list in cui ci si può iscrivere in caso di prenotazioni chiuse.

Per permettere a tutti di godersi lo spettacolo, i prenotati dovranno accedere entro le 21.30.

Il Pessoa Luna Park è ispirato ai programmi di riuso transitorio degli spazi urbani presenti nelle maggiori capitali europee. “Luna Park Urbano” è un progetto finanziato, nell'ambito del Bando Fermenti, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro. Il Pessoa Luna Park si rivolge principalmente ai millennial, ma strizza l'occhio a diverse generazioni grazie alla ricca programmazione e alla presenza di laboratori, workshop, giochi, un'area per i bambini e una ricca programmazione di live musicali.