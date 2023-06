Andy Warhol in mostra a Sorrento da sabato a Villa Fiorentino

Apre a Sorrento, sabato prossimo, alla Fondazione Sorrento nella cornice di Villa Fiorentino, la mostra monografica dedicata al padre della Pop Art mondiale, Andy Warhol, dal titolo “Andy Warhol, Life, Pop and Rock”, che presenterà oltre 170 opere del maestro.

Andy Warhol, pseudonimo di Andrew Warhola Jr. (Pittsburgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987), è stato il fondatore del movimento della Pop Art ed uno dei più influenti artisti del XX secolo.

A proposito della sua vita Andy Warhol diceva: “Preferirei rimanere un mistero.

Non mi piace parlare del mio passato, ogni volta lo racconto in maniera diversa. Non per crearmi un’immagine, ma proprio perché dimentico quel che ho detto la volta precedente. In effetti, non penso di avere un’immagine”.

La mostra, che rimarrà aperta sino al 15 ottobre 2023, propone in un percorso di 8 sale oltre 150 opere tra cui alcune raramente e talune mai esposte al pubblico, provenienti da collezioni private e proposte in un progetto appositamente concepito per la sede.

La mostra è espressamente concepita andando a caratterizzarsi con tematiche originali come la musica e il legame con il gallerista Lucio Amelio. Naturalmente il pubblico si confronterà anche con tutti i generi maggiori del linguaggio espressivo di Warhol, come le serigrafie, le polaroid e i manifesti.

Il team curatoriale fa perno sulla prima linea della direzione della Fondazione Sorrento con Alfonso Iaccarino, amministratore delegato, Antonino Giammarino, direttore artistico e Antonino Fiorentino, responsabile relazioni internazionali, oltre che sui contributi esperti di Vincenzo Sanfo, curatore internazionale di mostre, professore Shandong University, Gabriele Accornero manager culturale e ceo Bridgeconsultingpro, Alessandra Mammi, storica dell’arte, già capo redattore cultura de L’Espresso e Giovanni Iovane, storico dell’Arte, direttore Accademia di Brera.

L'esposizione ripercorre la storia artistica e personale del maestro della Pop Art mostrando l'intero universo di Warhol: l'arte, la grafica, le frequentazioni mondane dello star system e quelle dei bassifondi, la musica, l'editoria, la moda, la fotografia, il cinema, tutto è rappresentato da serigrafie, litografie, disegni, fotografie, acetati, riviste e vinili.