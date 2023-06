"Design beyond design", seconda edizione dell'evento dell'Accademia di belle arti di Napoli

Seconda edizione per “Design Beyond Design”, l’evento annuale organizzato dalla Scuola di progettazione artistica per l’impresa dell’Accademia di Belle Arti di Napoli (Abana) che coinvolge due corsi, Design della Comunicazione e Fashion Design.

La manifestazione si svolge giovedì 15 giugno nella sede di Foqus dell’Accademia e propone dalle 10 un programma fitto: mostre, laboratori, talk, presentazioni editoriali, live drawing, performance dal vivo e sfilate di moda, come conclusione, in serata. Fil rouge delle varie iniziative il tema dell’edizione di quest’anno, Urban Communication & Fashion Design, per suscitare una riflessione sul rapporto tra il design e il tessuto urbano con i suoi mutamenti.

"Proprio le lenti della comunicazione e del design offrono preziose prospettive e metodologie per esplorare e raccontare le mille mutazioni della vita urbana e suburbana attraverso una nuova visione fluida e interdisciplinare del progetto” spiega Enrica D’Aguanno, coordinatrice della Scuola di progettazione artistica per l’impresa dell’accademia. “Oggi più che mai, infatti, il designer deve interrogarsi costantemente sulla tipologia di intervento che intende realizzare nel mondo esterno”.

"Design Beyond Design" inizia con i saluti dei vertici di Abana, la presidente Rosita Marchese e il direttore Renato Lori; con loro i due coordinatori dei corsi di Design della Comunicazione e di Fashion Design, Ivana Gaeta e Angelo Vassallo. Viene inaugurata la mostra “Poesia forma traduzione”, in collaborazione con il Goethe Institut di Napoli, rappresentato dalla direttrice Maria Carmen Morese. Alle 11 il primo talk di giornata, affidato allo storico del cinema e docente di comunicazione dell’accademia Diego Del Pozzo sul tema “L’immaginario urbano di Napoli nel cinema”.

Alle 11.30 l'incontro di live drawing a cura del fumettista Pako Massimo e dell’illustratrice Daniela Pergreffi, "Ring: Fumetto vs. Illustrazione", con due squadre di studenti a fronteggiarsi. Alle 13, poi, il laboratorio di nuove tecnologie dell’arte dell’accademia propone, col musicista Andrea Tartaglia, la performance “Atto d’amore”.

Il programma riprende alle 16 con una caccia al tesoro, “Poema urbano”, a cura di Davide Leone, mentre alle 17.30 c’è il secondo talk nel quale l’antropologo Giuseppe Gaeta e i sociologi della comunicazione Lello Savonardo e Annalisa Buffardi si confronteranno su culture urbane e creatività giovanile. Una performance live alle 19.30: il “Calligraphic Music Show” con le esibizioni del calligrafo Valerio Sannino e del musicista Marino De Nisio. La sera il momento delle sfilate di moda curate dal corso di Fashion Design: “MeMe / Metamorfosi Metropolitane” a cura di Mariangela Salvati e Natascia Rezzuti con azioni performative di Mauro Maurizio Palumbo e "Il Viceregno dell’immaginario" curata da Maddalena Marciano con interventi di Barbara Sabella e Antonio Grimaldi. Indossate da modelle professioniste vanno in passerella le creazioni realizzate dagli studenti del triennio e del biennio del corso, con la regia di Cinzia Mirabella assistita da Sabrina Tosta e le musiche di MēRū e DjUncino. Per l’intera giornata sono visitabili le mostre realizzate dagli studenti e docenti dei corsi coinvolti; tutte le esposizioni, allestite dal docente Massimo Colombo con i suoi studenti, resteranno aperte a Foqus fino a domenica 18 giugno.