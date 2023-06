La fondazione Pietà de' Turchini presenterà il 21 giugno il concerto «Archi in Festa»

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, Pietà de’ Turchini insieme a Fondazione Banco di Napoli e con la collaborazione de la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, presenterà il concerto «Archi in Festa», primo appuntamento della rassegna Note d’Archivio con l’ensemble Gli archi del Real Collegio diretto da Antonio Maione. Per Archi in Festa si è dunque scelto un repertorio di grande efficacia che tra Pergolesi, Boccherini e Mozart, potrà dare la giusta luce ai solisti e ai giovani talenti del Conservatorio storico più famoso del mondo e al contempo raccontare in musica il divenire dell’orchestra d’archi nel secolo più luminoso della storia musicale.

La rassegna riprenderà poi l’8 settembre a Palazzo Diomede Carafa, sede della Sovrintendenza archivistica e bibliografica della Campania, che si apre per la prima volta alla musica con un impaginato rarissimo che combina i suoi celeberrimi madrigali con Luzzasco Luzzaschi del cenacolo ferrarese e Fabritio Filomarino, appartenente alla sua cerchia di compositori partenopei nati di nobilissimo sangue.

Un vero percorso di scoperta e riscoperta nel madrigale.

Il 15 e il 22 settembre si avrà invece una vera capsule musicale dedicata al mandolino, strumento fin troppo legato al mondo folklorico ed ai cliché iconografici all’ombra del Vesuvio, mentre la rassegna «A Corde Spiegate», tutta nel cinquecentesco Palazzo Ricca, ne evidenzierà l’anima nobile e le infinite potenzialità espressive in due appuntamenti: «Nuances» con il duo di virtuosi dello strumento Michele De Martino e Salvatore Della Vecchia e “Oltremare: dalla scuola napoletana all’Europa”.