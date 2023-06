Teatro Cilea di Napoli: presentato il cartellone de «La Grande Stagione»

Prosa, musica, comicità e un'esplosione di emozioni: ecco gli elementi principali della stagione 2023/2024 proposta al pubblico del Teatro Cilea di Napoli. Con un cartellone ricco di eventi imperdibili, che spaziano tra novità e ritorni attesi, il direttore artistico Lello Arena continua a guidare la storica sala vomerese.

La rassegna è pensata per un pubblico di tutte le età e presenta molti nomi famosi della comicità napoletana, affermati a livello nazionale. La stagione avrà inizio il 9 novembre con lo spettacolo "Stasera, punto e a capo", interpretato dall'attore Massimiliano Gallo. Sul palco lo affiancheranno l'attrice Shalana Santana e un ensemble musicale diretto dal Maestro Mimmo Napoletano.

A partire dal 30 novembre, il duo comico Arteteca, composto da Enzo Iuppariello e Monica Lima, tornerà in scena con la divertente commedia "Chi ti è morto?", scritta da Nando Mormone, Monica Silvia Lima ed Enzo Iuppariello. Il 25 dicembre sarà invece la volta di Francesco Cicchella, che presenterà lo spettacolo "Bis! Christmas Edition", un one-man show esilarante in cui riproporrà i suoi cavalli di battaglia.

Un grande ritorno è previsto per il 18 gennaio, quando Paolo Caiazzo salirà sul palco con lo spettacolo "Separati ma non troppo". Il 25 gennaio, invece, il Cilea ospiterà per la prima volta Enzo Decaro con "Non è vero ma ci credo", una commedia di Peppino De Filippo. Dal 1 febbraio, sarà in scena "Il viaggio del papà" di Maurizio Casagrande, una commedia toccante che racconta il rapporto tra un padre e suo figlio.

A partire dal 29 febbraio, Francesco Paolantoni si esibirà in "O... Tello O... Io", uno spettacolo scritto da Stefano Sarcinelli. Il 4 aprile sarà invece la volta di Biagio Izzo, protagonista dello spettacolo "Balcone a tre piazze".

Una commedia divertentissima da non perdere.

"I Tre Terones & Friends" è invece uno spettacolo inedito con Lello Arena e Nino Frassica, che vedrà l'arrivo di un terzo attore comico, la cui identità verrà svelata a sorpresa. A chiudere la stagione teatrale del Cilea sarà Serena Autieri. In questo spettacolo, Autieri rivisiterà il personaggio di Elvira Donnarumma, conosciuta come "'a capinera napulitana", una celebre artista dei cafè chantant degli inizi del Novecento, amata da Eleonora Duse e Matilde Serao, un'icona anticonformista e ribelle.