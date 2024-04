Arteteca, Monica insultata sui social: «Senza trucco sembri più uomo tu che Enzo»

I social non sono mai stati un posto semplice dove vivere e “convivere”. Avere una visibilità, rendere le piattaforme una parte integrante del proprio lavoro, molto spesso porta ad esporti in modo tale da renderti anche più esposto a critiche e a commenti di cattivo gusto. Nel corso degli anni decine di vip sono stati vittima di body shaming o di insulti che superano il limite dal socialmente accettato. Questa volta ad essere al centro della polemica è stata Monica Lima, comica e membro del duo gli Arteteca, diventata famosa per la sua partecipazione a Made in Sud insieme al marito e compagno di scene.

L'insulto su Tik Tok e la polemica

Commentando un video caricato dalla comica su Tik Tok un utente ha scritto «Senza trucco pari più uomo tu che Enzo». La riflessione, di cattivo gusto, non è passata inosservata scatenando polemiche e commenti. Negli ultimi mesi, Monica Lima si è resa protagonista di diversi siparietti comici che la vedono protagonista insieme al marito e la figlia, aumentando moltissimo la loro presenza sulle piattaforme e, quindi, esponendola maggiormente anche alla giungla mediatica dei social network.

La risposta di Monica Lima

La comica ha risposto al commento sul proprio profilo Tik Tok in un video nel quale compare da sola. «Grazie, veramente grazie. Grazie per il complimento, grazie per il tatto, per la gentilezza che hai avuto. Sei un signore. Ho ricevuto tanti commenti nella mia vita, ma così carino mai. Però ti devo deludere perché credo che continuerò a fare video senza trucco. Perché se a me qualcuno, come te, senza trucco mi prende per uomo... a me nun me ne f**t proprio. Ci vediamo al prossimo commento.

Ah, e se non ti piaccio senza trucco non mi seguire. Non fa niente» ha concluso.