Madonna delle Grazie, luna park nel terminal

Festa della Madonna delle Grazie, il Comune di Benevento ha rotto gli indugi: il luna park sarà ospitato dagli spazi del terminal bus di via Pertini. Lo ha ufficializzato Luigi Ambrosone, assessore alle attività produttive del Comune di Benevento: «Dopo aver svolto una serie accurata di sopralluoghi, approfondimenti di natura tecnica ed aver esaminato tutte le opzioni, posso comunicare che il luna park tradizionalmente collegato alla festa della Madonna delle Grazie sarà allocato al terminal bus di via Sandro Pertini».



Quanto alle inevitabili implicazioni logistiche, «nelle ore scorse - ha aggiunto Ambrosone - ho avuto un dialogo proficuo presso Confindustria con i proprietari e concessionari delle linee extra urbane del trasporto pubblico locale ricevendo rassicurazioni sullo spostamento temporaneo degli autobus nel periodo in cui il terminal sarà occupato dal luna park.

Altre proposte erano egualmente meritevoli di attenzione e sono state tutte esaminate e approfondite con gli uffici tecnici preposti. Purtroppo le stesse, ascoltata la parte tecnica, non rispondono agli standard e requisiti previsti. Ricordo ancora che per l'allocazione del luna park occorre uno spazio uniforme di circa 5mila metri quadri disposti su suolo lineare, privo di ostacoli e barriere, con relative vie di fuga idonee imposte dalla norma per i Piani di sicurezza, secondo norme di riduzione e contenimento del rischio che, giustamente, sono assai stringenti e rigide. Il terminal - conclude - con provvisoria dislocazione dei bus, risponde a tutti i requisiti tecnico-funzionali previsti».