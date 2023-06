Napoli, inagurazione del vernissage al Goethe-Institut

Durante il vernissage al Goethe-Institut il 23 giugno, ore 11, intervengono Renato Lori, Direttore dell'Accademia di Belle Arti,Enrica D'Aguanno, Coordinatrice della Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa, Daniela Pergreffi, Docente di Illustrazione, Pako Massimo, Docente di Graphic Design-Multimedia, Daniela Allocca, wandering translators, Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe-Institut Napoli e Andreas Krüger, direttore dell’Ufficio culturale dell’Ambasciata di Germania. L’esposizione Poesia forma traduzione è l’esito in forma di installazione di un laboratorio didattico sperimentale che ha unito, da un lato, design del libro, grafica editoriale, illustrazione e poesia contemporanea tedesca in traduzione, dall’altro. Sonorità inaudite, teorie della traduzione, confronto con artisti internazionali hanno creato l'humus che ha nutrito il processo di ideazione, creazione dei progetti esposti.

«Gli esiti di questo lavoro sperimentale» spiega Enrica D’Aguanno «sono risultati caratterizzati da una forte polimatericità e da una ricerca segnica personale ma nel contempo orientata fortemente alla traduzione delle suggestioni poetiche derivate sia dal contenuto delle parole sia dal loro suono, con esiti polifonici e polisemici.»

«Oggetto delle traduzioni e dei lavori delle studentesse e degli studenti dell’Abana», racconta Maria Carmen Morese, direttrice del Goethe-Institut Neapel, «sono state due tra le voci più importanti della poesia contemporanea tedesca ovvero Daniela Seel e Nico Bleutge.

I due poeti sono già stati ospiti della fortunata rassegna RadioPoesia (2019, 2021), prodotta dal Goethe-Institut e a cura del collettivo wandering translators.»

«La contiguità tra traduzione e design»,commenta Daniela Pergreffi «è testimoniata dai numerosi nessi che intercorrono tra i due ambiti. Nell’ambito del design della comunicazione, tradurre significa rendere accessibili i contenuti attraverso un processo di comunicazione, individuando le forme espressive più pertinenti in riferimento a uno specifico medium e per specifici destinatari.»

Daniela Allocca, docente, poetessa e cofondatrice di wandering translators, illustra il processo creativo della traduzione: «Come wandering translators utilizziamo spesso la traduzione come dispositivo creativo transdisciplinare. Confrontarsi con la traduzione offre la possibilità di potenziare delle competenze utili in diverse discipline: capacità di ascolto, flessibilità, responsabilità e consapevolezza sono solo alcune delle qualità che esercita chi traduce, per questo amiamo poter diffondere questo punto di vista e invitare le persone a mettersi con noi nei panni di chi traduce».