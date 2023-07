Paestum, alla Planet Arena il cartellone degli eventi dell’estate 2023

Dopo il successo della tappa del “Tezenis summer Festival” l’estate della Planet Arena di Paestum prosegue con un calendario ricco di eventi.

Gli eventi previsti:

22 luglio: Verdena;

23 luglio: “Notte della taranta” Aprés la classe + Orchestra popolare;

3 agosto: Checco Zalone;

4 agosto: Lo Stato Sociale;

10 agosto: Ernia;

14 agosto: Teenage Dream;

16 agosto: Jeff Mils+ Tomorrow Comes The Harvest;

17 agosto: Cicchella & Friends;

19 agosto: Geolier+ Paky;

22 agosto: La traviata (Fondazione Pavarotti);

25 agosto: Sottosopra festival + Shiva;

28 agosto: Peppe Iodice;

29 agosto: 99 Posse + La Maschera;

9 settembre: Nek & Francesco Renga;

16 settembre: Francesco De Gregori & Antonello Venditti.

Planet Arena

La “Planet arena” (ex Cloud Arena) sorge sul suggestivo sfondo dei templi di Paestum. Nasce da un'idea della Wind Hub srls in collaborazione con l'amministrazione comunale di Capaccio Paestum guidata dal Sindaco Franco Alfieri. L'arena dispone della capacità di accogliere dai 5000 posti seduti ai 30000 posti in piedi. Obiettivo della Planet Arena è quello di porsi come una delle maggiori realtà organizzatrici di eventi live estivi nella Regione Campania ed in Italia.