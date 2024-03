«Un’estate da BelvedeRE 2024», Antonello Venditti celebra i 40 anni di «Cuore»

Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album capolavoro «Cuore», e il grande progetto live «Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary» si arricchisce di nuovi palchi.

Dopo l’anteprima, già sold out, all’arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, «Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary», da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. Martedì 10 settembre arriverà anche a Caserta, in piazza Carlo di Borbone, nel magnifico scenario della reggia di Caserta, in occasione della IX edizione del festival «Un’estate da BelvedeRE».

Le prevendite per le nuove date saranno disponibili dalle ore 16 di giovedì 7 marzo, su Ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.