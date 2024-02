Al Belvedere di San Leucio arriva Tony Hadley

Il cartellone di «Un’estate da belvedere 2024» si arricchisce di un nuovo grande artista internazionale. Tony Hadley con The fabulous th band si esibirà al belvedere di San Leucio, a Caserta, giovedì 11 luglio, nella sua unica data in Campania.

Il cantante inglese ex leader degli Spandau Ballet sarà ospite della nona edizione del festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr s.r.l. con la supervisione artistica di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, in partenariato con il comune di Caserta.

I biglietti per assistere all’esclusivo concerto sono in vendita da oggi su Ticketone e Go2.

Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, torna in Italia con il Mad about you tour, accompagnato dalla sua Fabulous th band.

Sarà l’occasione per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da quattro decenni.

Un artista amatissimo anche nel nostro paese che ha visto gli esordi con il movimento New romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica «Through the barricades», il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali «True» e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra, «Gold». In questo show, Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

Il concerto di Tony Hadley a Caserta si aggiunge al cartellone di «Un’estate da belvedere 2024» che quest’anno si terrà in due venue, entrambe dichiarate dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

Oltre alla classica location del belvedere di San Leucio, infatti, ci saranno eventi anche in piazza Carlo di Borbone, nella suggestiva cornice della reggia di Caserta. Già annunciati Giovanni Allevi (13 giugno), Nayt (18 giugno), Paolo Crepet in «Prendetevi la Luna» (27 giugno), Pfm (4 luglio), Inti-Illimani e Giulio Wilson (18 luglio), Eduardo De Crescenzo (19 luglio), Fulminacci (20 luglio), Nick Mason (23 luglio) e Elio e le storie tese (24 luglio) per Belvedere session. Mentre Il volo (9 settembre) e Gigi D’Alessio (6, 7, 8, 14 e 15 settembre) saranno i protagonisti di Reggia session. Nuovi artisti verranno annunciati nei prossimi giorni.