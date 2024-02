Mondragone ospiterà le "Olimpiadi del talento e della cultura". La città è stata scelta come sede per le semifinali del concorso riservato agli studenti degli istituti superiori italiani. L'appuntamento è per il nove marzo; le prove si svolgeranno simultaneamente nelle tre macro aree in cui sono state raggruppate le scuole partecipanti. La selezione è avvenuta a seguito della candidatura avanzata dall'amministrazione comunale lo scorso anno e la località rivierasca è stata scelta come la rappresentante del Sud Italia.

Montebelluna, in provincia di Treviso, e Tarquinia, nel Viterbese, sono state selezionate per ospitare, rispettivamente, le semifinali della macro area Nord e di quella Centro. Saranno centosettanta le squadre partecipanti alla competizione in programma a Mondragone, ciascuna composta da sei studenti ed arriveranno da Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Tutte hanno superato la fase eliminatoria svoltasi nel dicembre scorso nelle singole scuole i con i cosiddetti "Giochi di Galileo". Le semifinali invece consisteranno in sei test a risposta multipla da sedici quesiti ciascuno, svolti ognuno da un diverso componente della squadra in maniera individuale.

Le prove si svolgeranno nella sala del teatro "Ariston". Le vincitrici accederanno alle finali, in programma dal 25 al 28 aprile prossimi a Tolfa. Il premio per la squadra vincitrice delle Olimpiadi è un viaggio sull'isola di Gozo a Malta, con volo e un pernottamento di sette notti; in alternativa, una Smartbox per ogni componente.

Le "Olimpiadi della cultura e del talento" rappresentano un concorso culturale nazionale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano e sono giunte alla quindicesima edizione. L'obiettivo di questi autentici campionati della cultura è quello di far emergere le competenze e le passioni degli alunni in diverse discipline, tra le quali arte, cinema, letteratura, musica, scienze e sport. L'intento è valorizzare la curiosità, l'impegno, la passione e la creatività degli studenti.

Essendo il 2024 un anno importante per il destino prossimo dell'Unione Europea, in una contingenza caratterizzata da una grave crisi economica e sociale e da un accrescimento degli scenari di guerra, gli organizzatori dell'evento si sono posti come imperativo quello di incrementare la consapevolezza relativamente ai diritti e agli obblighi connessi alla cittadinanza europea. Perciò, la quindicesima edizione delle Olimpiadi è stata dedicata a questo argomento con un titolo emblematico: "Valori d'Europa: uniti nella cultura" ed alcune delle prove previste per le semifinali assumeranno un taglio tematico coerente al tema.

A Mondragone sono attesi oltre mille studenti ed i relativi accompagnatori. Sarà una straordinaria vetrina per il territorio, un'occasione per promuovere le sue bellezze e valorizzare l'intero litorale domiziano nelle cui strutture ricettive le delegazioni partecipanti troveranno alloggio e resteranno per qualche giorno. La macchina organizzativa è già in moto e fervono i preparativi, coordinati dalla consigliera comunale Titti Sciaudone e dal sindaco Francesco Lavanga (in foto). «Mondragone sarà invasa di giovani che ci inebrieranno con la loro arte, la loro cultura, il loro talento ed il loro entusiasmo. Siamo orgogliosi di ospitare, in rappresentanza di tutto il Sud Italia, una manifestazione di tale calibro che coltiva e promuove il talento giovanile nazionale e che consentirà di avvicinare tanti giovani di tutto il Sud Italia, alla nostra città e promuoverne le bellezze e la capacità di ospitalità. Per l'occasione i concorrenti saranno accolti dagli studenti degli istituti superiori cittadini che, nelle vesti di ciceroni, accompagneranno i loro coetanei» spiega Lavanga.