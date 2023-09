La Questura di Salerno autorizza l’evento conclusivo dello Scafati Pride 2023 a piazza Vittorio Veneto. Il sindaco Pasquale Aliberti, che fin all’ultimo ha proposto il vicino piazzale Aldo Moro indicando piazza Vittorio come «non adatta», incassa.

Gli organizzatori sottolineano che «qualora il flusso di partecipanti dovesse esser superiore alle aspettativa la conclusione sarebbe al piazzale Aldo Moro».

APPROFONDIMENTI De Luca: «Dopo anni di incuria, abbattiamo il ponte degli allagamenti» Ladri allo stadio Marcello Torre di Pagani, rubati sette cavi in rame Primo scossone nella giunta Aliberti a Scafati, l'assessore Pignataro si è dimesso

La decisione arriva alla fine di una riunione in Questura alla presenza del vice questore, del vice questore, del vice questore aggiunto, del comandante del reparto territoriale dei carabinieri di, del dirigente a capo della polizia municipale scafatesee di, referente delIl corteo partirà attorno alle 18 da via Enrico Berlinguer, nei pressi della galleria commerciale Plaza Teresa di Calcutta, per giungere, attorno alle 20:30, a piazza Vittorio Veneto percorrendo le vie principali della città. Madrine dellosaranno l’ex senatrice del Pd, protagonista nel 2016 della battaglia per l’approvazione della legge sulle unioni civili, e la scafatese, finalista del talent Amici 2020, e pronta per il nuovo musical Mare Fuori.

«Sarò la madrina del Campania Pride che si conclude a Scafati - annuncia Cirinnà - Ringrazio tutti coloro che mi hanno scelta. Dobbiamo far si che l’onda Pride si chiuda con positività e allegria, con la grande speranza di poter allontanare la cattiveria e la voglia di discriminazione che questo Governo sta mettendo in campo. Basta nuvole nere. Sì al nostro arcobaleno». Aliberti sui social laconicamente scrive: «A Scafati si marcerà per la famiglia e per il Pride. Che sia una giornata di rispetto e di libertà». Oggi pomeriggio in programma, a partire dalle ore 14, anche 16° edizione del Pellegrinaggio nazionale delle famiglie e per la famiglia da Scafati a Pompei, promosso da Rinnovamento dello Spirito Santo con le prelature pontificie di Pompei e Loreto, l’ufficio nazionale per la Pastorale e la famiglia della Cei e il Forum nazionale delle associazioni pastorali.

L’evento si svolgerà in contemporanea a Loreto. A Pompei è prevista la benedizione delle famiglie e dei giovani. Giuseppe Contaldo, presidente nazionale di Rinnovamento dello Spirito, ricorda: «Il pellegrinaggio riveste una importanza fondamentale in un tempo che ci chiama a grandi sfide. Le famiglie non si lasciano scoraggiare ma sono animate da amore che diventa solidarietà e rappresentano il volto di una Italia che continua a credere nello Spirito Santo».