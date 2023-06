Topolino a Benevento, continua il viaggio con Pippo sulla via Appia

Topolino 3527, in edicola, fumetteria e su Panini.it a partire da mercoledì 28 giugno, accoglie nelle sue pagine un’intrigante avventura scientifica alla scoperta dei muoni. Si tratta della storia Zio Paperone e l’inghippo del muone, sceneggiata da Marco Bosco e con i disegni di Giampaolo Soldati.

In “Zio Paperone e l’inghippo del muone” ci si immerge nel fantastico, e sconosciuto ai più, mondo dei muoni, i cugini pesanti dell’elettrone e nelle loro applicazioni pratiche, in compagnia dei Paperi più amati del mondo del fumetto, con lo Zione e Archimede in prima linea. Luigi Marchese, ricercatore di fisica delle particelle al Cern, l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, ha partecipato alla supervisione scientifica della storia scritta da Marco Bosco.

Lo scienziato, che è stato insignito del premio Atlas Thesis Award (2020) e del Denys Wilkinson Prize (2016) dell’università di Oxford per i suoi lavori sui muoni e il bosone di Higgs, commenta così il suo contributo: «Topolino racconta la realtà attraverso le storie a fumetti e i suoi approfondimenti, e con queste letture è nata la mia curiosità verso il mondo scientifico.

Ho pensato che sarebbe stato bello fare divulgazione e motivare i bambini attraverso registri linguistici familiari come quello di Topolino, mettendo a disposizione la mia prima esperienza e i miei contatti per raccontare argomenti scientifici». A Luigi Marchese Topolino dedica anche un’intervista speciale ricca di interessanti curiosità legate al suo lavoro.

Le grandi storie su Topolino non mancano mai. Sul numero 3527 prosegue il viaggio lungo la Via Appia, ripercorrendo la Via della Storia con un nuovo episodio della saga, intitolato questa volta “Sulle tracce di Zapotec”, scritto da Francesco Artibani e illustrato da Alessandro Perina. Topolino e Pippo, dopo essere partiti da Roma e avere fatto tappa ad Anxur, l’odierna Terracina, e nell’antica Capua, questa volta esplorano Benevento, capoluogo campano da cui parte l’Appia Traiana che porta a Brindisi, passando per Canosa e Bari.