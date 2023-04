Napoli, parte il Comicon 2023 tra fumetti, gazebo, gadget e cosplay

Al via il Comicon 2023. La fiera della cultura pop, allestita alla Mostra d’Oltremare, ha aperto i battenti della sua ventitreesima edizione. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, manga, videogiochi e tecnologia, che hanno la possibilità di girare per gli stand, partecipare a dibattiti e incontrare i proprio artisti preferiti.

Un viaggio per adulti e bambini tra le icone pop che hanno segnato l'immaginario collettivo. Quattro le giornate di allestimento, da oggi (28 aprile) a lunedì 1 maggio, tutte caratterizzate da un ricco programma fatto di gazebo, gadget, cosplay incontri e tanto divertimento. Numerosi i partecipanti che già dalla mattina si sono riversati alla Mostra d’Oltremare per fare la fila. Poi alle 10 l’apertura dei cancelli e l’inizio ufficiale della fiera.

Ampio il programma della prima giornata, che ha vantato la presenza di ospiti di primo piano come: Davide Costa, che ha partecipato all'incontro dal titolo «Un graphic novel di successo non è un caso», Cristina D'Avena, cantante delle sigle dei cartoni animati più amati, Giorgio Cavazzano, noto fumettista, e Caparezza, idolo delle nuove generazioni, impegnato nel firma-copie.

Tra i molti appuntamenti della fiera: gli ormai famosi “Ring” che da molti anni vedono sfidarsi a colpi di disegno i fumettisti più famosi; la celebre sfida di cosplay, dove i partecipanti sfilano indossando gli abiti dei loro personaggi di fantasia preferiti e tanto spazio al comparto video-ludico, con le gare tra “gamers”.

Non è mancato il passaggio per i saluti istituzionali del sindaco Gaetano Manfredi che ha spiegato: «Si tratta di un evento straordinario, nonché un'occasione incredibile per Napoli sempre più al centro del panorama nazionale e internazionale».

Tanti anche gli appuntamenti in programma per le prossime giornate che vedranno intervenire personalità del calibro del fumettista Zerocalcare, dell'attore Valerio Mastandrea, del comico Lillo Petrolo e di tanti altri personaggi del mondo pop.

Insomma anche per questo 2023 il Comicon è in grado di offrire una quattro giorni, di allegria, spensieratezza, cultura e confronto.