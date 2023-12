Monica Sarnelli al Teatro Troisi con il concerto “Napoli Sound - Live a Teatro”

Continuano con la cantante Monica Sarnelli, gli attesi appuntamenti musicali del Teatro Troisi. Sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21,15 sul palco dell'apprezzato spazio di via Leopardi 192, l'artista presenta il suo nuovo concerto “Napoli Sound- Live a Teatro”.

Un momento musicale e canoro di grande interesse che dedica anche ampio spazio alle canzoni del nuovo disco “E n’ata manera” pubblicato dalla Zeus Record.

Con i brani che hanno contrassegnato il successo della sua carriera e con le novità del neonato album che si lega a Gianni Fiorellino come direttore artistico ed arrangiatore di tutte le tracce e ad autori, tra gli altri, come Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino, Monica Sarnelli conferma così tutto il valore di una cantante da sempre amata dal pubblico.

La sua voce è nota, anche a chi non conosce il suo nome, poiché, da oltre ventisette anni, entra nelle case degli italiani e non solo, quale interprete dal 1996 della sigla della famosa soap “Un posto al sole” in onda su Rai3.

In scena con il suo concerto nello spazio diretto e gestito la patron Pino Oliva, Monica Sarnelli, oltre che per la sigla di “Upas”, è molto amata per il progetto di “rivisitazione” della canzone partenopea, classica e moderna, che porta avanti dal 2004 rileggendo in maniera molto personale, artisti come Pino Daniele, Sergio Bruni, Nino D’Angelo.