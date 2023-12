Napoli, «Racconti al femminile» a San Domenico Maggiore: uno spettacolo per celebrare il valore delle donne

L'iniziativa artistica-culturale «RACCONTI AL FEMMINILE» si svolgerà presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli dal 27 al 30 dicembre, con l’organizzazione generale curata da Arealive.

La rassegna punta sulla qualità artistica e sulla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Napoli, offrendo al pubblico quattro serate di grande musica e di emozioni indimenticabili. Le ospiti protagoniste sono: la talentuosa Nada, Cristina Donà, in coppia con Saverio Lanza, l'artista a tutto tondo Amalia Grè e la musicista e compositrice Rita Marcotulli.

Il progetto si concentra sulle quattro artiste, stelle della musica jazz, cantautorale e contemporanea italiana, che daranno vita a quattro racconti al femminile attraverso la parola e la melodia.

La sensibilità artistica e poetica che caratterizza le quattro rappresentanti della sfera femminile ha come obiettivo di creare un momento di condivisione e di empatia.

«Racconti al femminile» non è solo un’occasione per ascoltare dal vivo interpreti d’eccezione, ma è anche un momento di riflessione sulla figura femminile. Al di là di ogni retorica, davanti ad avvenimenti che scuotono le coscienze, è più che mai opportuno accendere i riflettori sulla centralità della donna in ogni settore. A cominciare dalla musica», afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

I concerti, che si svolgeranno nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, saranno completati da elementi scenografici e illuminotecnici che mireranno a rendere ancora più suggestiva l'atmosfera dei racconti sonori, creando un'esperienza unica per il pubblico.