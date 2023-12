Gli Aria Nova in concerto al teatro Auditorium Salesiani “Salvo D'Acquisto” di Napoli

Dopo una pausa di 20 anni, gli Aria Nova hanno ripreso a suonare per portare avanti un progetto ambizioso, intitolato “Vintage Tour 80” per una serie di concerti e serate dedicate alla musica anni 80 da loro rivisitate, un racconto in musica dei nostri anni 80 .

La prima serata, quella forse più importante, si terrà a Napoli il 16 dicembre 2023 al teatro Auditorium Salesiani “Salvo D' Acquisto” in via Morghen a Napoli.

Oltre agli Aria Nova, composto da Carlo Ferrini ed Antonio Vitale, in questa serata si alterneranno sul palco alcuni amici musicisti, come Antonio Federici, Antonio Bottone, Pasquale Pernella e Maurizio Ponzo.

La caratteristica del concerto, in programma, sarà un racconto in musica degli anni 80: sara' una bella storia ma soprattutto ci saranno momenti in cui verranno ricordati alcuni elementi che hanno fatto parte del gruppo e che purtroppo non ci sono più.

Il repertorio che proporranno per la serata del 16 dicembre consistera' in 20 cover di quegli anni ed anche in tre inediti di Carlo Ferrini, tra i quali “L'Alba vista dal mio cuscino”.

L'idea e la finalità' che sottende il progetto di Carlo e Antonio e' quella di riportare nei locali e nei teatri la musica anni 80 migliore in assoluto e che sicuramente contribuirebbe a far tornare a sentire la vera musica italiana e non.