Venere degli stracci a Napoli, Simone Isaia condannato ​a due anni e sei mesi in appello

Venere degli stracci, imputato condannato a due anni e sei mesi, invece dei quattro incassati in primo grado. Ma resta in cella, dal momento che la corte si è riservata di fronte all’esigenza di valutare la documentazione presentata per una eventuale concessione degli arresti domiciliari. È questo il verdetto della Corte di appello (presidente Rovida), che ha accolto la richiesta del sostituto pg Luigi Musto, che aveva chiesto di rimodulare la pena: non più incendio ma danneggiamento seguito da incendio.

La corte si è riservata la decisione per quanto riguarda la possibilità di concedere i domiciliari come chiesto dallo stesso vescovo di Napoli.