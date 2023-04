Napoli: al Comicon 2023 anche Lillo Petrolo e Giorgio Cavazzano

Quando mancano solo due giorni all’inizio della XXIII edizione di Comicon Napoli, un nuovo e grande ospite si unisce alla festa: Lillo Petrolo - uno dei più grandi attori umoristici italiani, musicista, conduttore radiofonico e molto altro - per la prima volta insieme al Magister Giorgio Cavazzano in un dialogo tra due carriere diverse, unite però dall’amore per il fumetto.

Non tutti sanno che Lillo Petrolo è anche fumettista e recentemente ha pubblicato “La banda delle mezze calzette” con Lorenzo La Neve, pubblicato da DeAgostini. Appuntamento a lunedì 1 maggio, alle 11:30. Giorgio Cavazzano, inoltre, ha firmato la copertina variant di “Topolino” n. 3518 che testimonia la forte passione della città di Napoli per il gioco del calcio.

E chi più dell’affascinante, ammaliatrice e soprattutto determinata Amelia, abitante delle pendici del Vesuvio, poteva essere protagonista di questa copertina? “Topolino” n. 3518 sarà disponibile in anteprima al Comicon e successivamente in fumetteria e su panini.it.