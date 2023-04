Napoli: al Comicon 2023 torna il Winx club

Le fate del Winx Club approdano al Comicon di Napoli: il mondo fatato made in Italy che da 19 anni continua a collezionare successi in tutto il mondo sarà ospite del Festival Internazionale della Cultura Pop dal 28 aprile al primo maggio 2023, con un fitto programma di eventi live. Iginio Straffi, creatore del franchise sarà ospite speciale della manifestazione.

L'area fumetto all'interno della struttura ospiterà lo stand Winx Club che sarà il punto d'incontro ufficiale per informarsi sui numerosi eventi live previsti nell'arco delle quattro giornate, e per scoprire le tante attività a tema. In occasione del Comicon Napoli, il gruppo Rainbow guidato da Straffi presenterà un programma ricco di sorprese live e digital, gadget e momenti tematici da non perdere.

E dopo il dilagante successo della prima edizione, tornerà il Winx Cosplay Contest, il concorso nazionale e internazionale dedicato ai migliori cosplayer ispirati ai personaggi della serie. A questa edizione del Comicon Napoli sarà inoltre presente Elisa Rosselli, la storica voce delle canzoni delle Winx, per una performance dal vivo dei brani più conosciuti e amati della serie.