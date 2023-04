Comicon 2023: con Alcott eventi, iniziative e contest

Brand tra i più seguiti della moda fashion style, Alcott sigla una partnership con COMICON Napoli 2023, riservando oprese e opportunità agli amanti del mondo della cultura pop, con una serie di eventi, iniziative e contest entusiasmanti prima dell’inizio del Festival. Le due realtà, più di 30 anni Alcott e più di 20 anni COMICON, hanno seguito, ognuno nel suo mondo, un percorso di grande espansione, condividono gli stessi valori e la stessa attenzione per l’arte, la cultura, la gioia di vivere e la creatività.

Alcott, che ha scelto di affiancare con entusiasmo COMICON Napoli, ha realizzato la produzione della t-shirt ufficiale del festival pop in cotone ecosostenibile, disegnata dalla fumettista Mirka Andolfo, che, sabato 22 aprile, alle 17.00, sarà allo store Alcott in via Toledo 187/193 all’evento di presentazione per il meet and greet con i suoi fans, e dell’ormai ricercatissimo zaino survival kit per gli abbonati.

La t-shirt è disponibile sul sito ufficiale Alcott e i primi 100 che la acquisteranno on line potranno ritirarla autografata in occasione dell’evento di sabato, dove il pubblico assisterà anche a una live performance degli artisti Pasquale Qualano e Zulema Scotto Lavina, e avrà l’opportunità di incontrare la special guest Beatrice Lorenzini. Un pomeriggio di puro divertimento con un coinvolgente Dj Set.

Attento al territorio e alle tematiche sociali, Alcott regala ai bambini a ai ragazzi dell’associazione Tutticolori, accompagnati da Suor Lucia, una giornata di giochi e divertimento al COMICON Napoli 2023.

Inoltre, Alcott apre a opportunità di formazione e lavoro con due contest: il contest di disegno per studenti “Siamo tutti capitale”, destinato a studenti tra i 6 e i 23 anni delle province di Napoli, Bergamo e Brescia; e il Contest per la ricerca dei Talenti. Il primo contest è stato vinto da Virginia Maresca che si è aggiudicata uno stage di tre mesi presso l’azienda con opportunità di assunzione a tempo indeterminato. Il secondo contest, con cui sarà assegnato lo stesso premio, sarà tutto giocato live, lunedì 1 maggio, dalle 10.00 alle 14.00, nel Pop Up Store Alcott, che sarà allestito alla Mostra d’Oltremare e che sarà animato con giochi e personaggi. I partecipanti dovranno disegnare, su tavolette grafiche Wacom date in dotazione, un avatar che incarna i valori dell’inclusività, sostenibilità, innovazione e globalità. Il vincitore sarà proclamato alle 18.00 dell’1 maggio.

Con 200 store e 1.500 dipendenti, Alcott è una realtà internazionale presente in Italia, Spagna, Grecia, Libano, Arabia Saudita, Kuwait e a Malta e, quest’anno, con il suo spirito d’avventura, al fianco di COMICON Napoli 2023, entra in un luogo felice, d’incontro, dove poter essere sempre se stessi e dove scoprire i valori di amicizia, condivisione, arte e cultura, uguaglianza e rispetto.