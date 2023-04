Comicon Napoli 2023: torna il truck di Puok

Anche quest’anno Puok sarà special guest del Comicon 2023, l’International pop culture festival che si terrà dal 28 aprile al 1° maggio a Napoli alla Mostra d’Oltremare. Annunciata con un video spot sul web, ispirato alla Marvel e all’indimenticabile film statunitense del 1984 “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, la partecipazione di Puok al Salone Internazionale del Fumetto è l’esperienza gastronomica pop più attesa.

Una quattro giorni in cui anime, fumetti, supereroi, personaggi dei videogiochi, Cosplay e persone comuni potranno vivere il cibo come cultura trasversale grazie a una proposta in menu in linea con la creatività, il colore e il divertimento che connotano la manifestazione. Al Comicon Puok proporrà un menù di tre panini: Smashed One (Doppio hamburger della casa da 100 gr l’uno, formaggio emmental fuso, bacon croccante, salsa segretissima), Los Pollos (Pollo fritto croccante, insalata iceberg, maionese classica) e l’ultima creazione Sandwich di Porco (Maiale confit alla piastra, insalata iceberg, salsa segretissima).

«È per noi un grandissimo piacere tornare al Comicon col nostro bellissimo truck arancione - Dichiara Egidio Cerrone, co-founder e anima di Puok -. Per tutte le cose che ci piacciono, per la nostra anima nerd, per la nostra passione per lo street food più puro, il Comicon è casa nostra. Anche quest’anno, abbiamo deciso di onorare la nostra collaborazione con uno spot perfetto per l’occasione, un tributo ai Ghostbusters e Spiderman, a racchiudere tutto il nostro spirito Comicon. Crediamo sarà una grandissima festa, e speriamo di rivivere la fantastica atmosfera del 2022».