Napoli, partorisce in bagno senza sapere di essere incinta: salve mamma e bambina

«È arrivata in pronto soccorso da Secondigliano una donna che ha partorito in casa non sapendo di essere incinta. La bambina nata prematura (1,8kg di peso) è in Terapia intensiva neonatale ma sta abbastanza bene. La mamma soccorsa dal 118 e portata in reparto sta bene». Così Claudio Santangelo, primario della Ginecologia del Cardarelli, un centro che spesso interviene anche come pronto soccorso ostetrico.

A commentare l'evento anche Manuel Ruggiero, che cura la pagina facebook Nessuno Tocchi Ippocrate, parlando di «grandioso intervento della postazione 118 Annunziata».

«Il soccorso è avvenuto alle 14.47 - avverte - quando la la postazione 118 è stata allertata per “aborto in giovane donna ignara della gravidanza” in via Bacone, a Scampia.

Alle 15.04, dopo 16 minuti, l’equipaggio era già sul posto e ha trovato la donna seduta sul wc ed il bambino dentro quest’ultimo. Il personale 118 ha assistito immediatamente il neonato che fortunatamente respirava. È stato quindi clampato e tagliato il cordone ombelicale dal medico 118. Si è poi attivato immediatamente lo Sten (il servizio trasporto emergenza neonatale che, partito dal Policlinico Federico II, è giunto sul posto e ha preso in carico il neonato). La madre invece è stata trasportata con l'ambulanza “Annunziata” al Cardarelli dove è stata accolta direttamente in ginecologia presso il reparto guidato da Claudio Santangelo. Il team del 118 intervenuto nel soccorso è fornato dal medico di Iorio, l'infermiera Sansone e l'autista soccorritore Orabona».