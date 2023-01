Sedicenne partorisce da sola dopo aver nascosto la gravidanza, il neonato muore poco dopo

Un neonato è morto poco dopo essere venuto al mondo, a Gaia, in Portogallo, dopo che la madre, una minorenne di 16 anni, lo ha partorito da sola in bagno. La giovanissima mamma aveva nascosto la gravidanza alla sua famiglia.

Secondo quanto scrive CM, sono stati allertati i vigili del fuoco di Aguda, per un episodio relativo a un neonato in arresto cardiorespiratorio, a Canidelo. Quando i pompieri sono arrivati ​​sul posto però il neonato era già morto. Sono state le urla della ragazza ad allertare la zia ed è così che è partita la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco di Aguda.

Le cause della morte del neonato sono al vaglio della polizia giudiziaria di Porto. La giovane è stata portata dai vigili del fuoco di Aguda all'ospedale di Vila Nova de Gaia. Anche il corpicino del bambino è stato portato in ospedale e poi trasferito all'istituto di medicina legale di Porto. L'autopsia sarà fondamentale per determinare le cause della morte e capire se la madre abbia o meno responsabilità penale.