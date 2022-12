Non ha voluto aspettare nemmeno un minuto in più e ha colto di sorpresa finanche la mamma, tanto era la voglia di nascere. E sulla sua strada, poche ore prima della nascita del Bambino Gesù il 24 dicembre scorso, ha trovato un autentico angelo che si è letteralmente preso cura di lei. E così è nata nel cortile di casa, davanti all'ingresso dell'abitazione dei genitori, tra le mani di una infermiera professionale dell'ospedale di Nola accorsa in soccorso della giovane donna che invocava aiuto.

Una bella bambina di 3 chili e 500 grammi, vispa e in ottimo stato di salute nonostante sia venuta alla luce in condizioni precarie. Una storia a lieto fine, un miracolo di Natale il parto di una ragazza straniera, già mamma di un maschietto, avvenuto in cinque minuti.

Succede a Saviano, zona di periferia, dove abita la coppia di stranieri genitori di un bimbo di pochi anni. Lei è in attesa del secondo figlio, è sola in casa, il marito ancora impegnato al lavoro. I primi dolori, intuisce che non c'è tempo da perdere e si dirige fuori casa per chiedere aiuto. La bambina spinge, lei si inginocchia e si abbassa i pantaloni, la richiesta di aiuto sortisce effetto. A pochi metri abita una infermiera professionale dell'ospedale di Nola che si dirige subito verso la ragazza. Non riesce a capire subito l'origine del malessere, intanto la ragazza perde le acque e l'operatrice sanitaria si rende conto di quanto sta accadendo. Corre in casa per prendere dei guanti chirurgici e ritorna dalla ragazza. Qualche secondo ed ecco la bambina che nasce tra le sue mani. Arrivano altre signore, intanto l'infermiera mantiene la calma al cospetto di una situazione molto rischiosa con la piccola già nata e la madre che giace a terra.

Allora chiama il reparto di ostetricia dell'ospedale al telefono e si fa guidare nelle prime manovre, soprattutto quella di chiusura del cordone ombelicale. Intanto arriva l'ambulanza del 118 e una gazzella del reparto radiomobile della Compagnia carabinieri di Nola. Madre e figlia sono state stabilizzate e trasportate all'ospedale di Nola, scortate dai carabinieri. Stanno entrambe bene.