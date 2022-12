Una serata di festa che si è trasformata in tragedia quella tra il 25 e il 26 dicembre a seguito del tragico incidente costato la vita a Ciro Calcagno, 34enne di Melito. L'impatto tra due veicoli in via Enrico Fermi, al confine tra Giugliano e Villaricca. Il 34enne, poliziotto dell'Upg di Napoli, era in auto con la fidanzata quando si è schiantato contro un altro veicolo.

L'impatto è stato violentissimo. Stando a una prima ricostruzione, Calcagno pare provenisse da Giugliano quando si sarebbe scontrato con l'altro veicolo. Nello schianto si sono sradicati alcuni paletti presenti sul marciapiede. I segni dell'incidente erano ancora ben visibili il giorno dopo.

Il 34enne è stato trasportato prima all'ospedale San Giuliano di Giugliano, per essere stabilizzato, poi all'ospedale La Schiana di Pozzuoli, ma lì il suo cuore si è fermato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Feriti in maniera non grave anche la compagna e gli occupanti dell'altra auto. Sconvolta la giovane fidanzata della vittima che era in auto con la vittima. La ragazza, anche lei di Melito, molto conosciuta in città, ha dedicato al compagno una lunga lettera pubblicata sui social.

«Tu mi hai fatto comprendere l'amore vero - ha scritto Carla - Aspettavamo una gioia, una casa, un figlio che volevi sempre e che mi chiedevi. Attraverso il tuo talento ho incontrato il mondo della polizia di Stato, il sudore, la sofferenza, la passione. A loro va il mio grazie. Quello era il tuo universo, con loro passavi le tue giornate - continua il post - Al di là di tutto abbraccerò sempre con onore questa divisa, così come l'avevo abbracciata con te. Tutti i nostri sogni insieme sono rimasti nei cassetti, ma i tuoi ideali cammineranno sempre sulle mie gambe, i tuoi ideali saranno miei».