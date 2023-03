Qualiano, donna partorisce in casa con l'aiuto del 118

Si chiama Claudio il bimbo nato nella notte in una casa di Qualiano. Poco dopo le 2, infatti, l‘ambulanza del 118 dislocata da qualche tempo in città è arrivata in un’abitazione dopo una chiamata per una donna in travaglio.

Quando il personale sanitario è entrato in casa ha trovato la mamma in bagno e il neonato accanto ancora attaccato al cordone ombelicale.

Mamma Mary e il piccolo Claudio sono stati assistiti prontamente sul posto e poi trasportati al pronto soccorso ed affidati al personale medico. Stanno bene entrambi.