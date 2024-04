Parto, ricerca della Sbarro: rivoluzionata la gestione del dolore durante il travaglio

I ricercatori della prestigiosa Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, Usa, in collaborazione con l'Ospedale Policlinico di Napoli la Università Sapienza di Roma, hanno raggiunto un traguardo significativo nel campo dell'ostetricia con il loro ultimo studio, “Synchronization of a Vr Scenario to Uterine Contractions for Labor Pain Management: Development Study and Randomized Controlled Trial”.



Sotto la guida del professor Antonio Giordano, questa ricerca pionieristica segna la prima indagine scientifica che utilizza la realtà virtuale sincronizzata con le contrazioni uterine per gestire e ridurre il dolore durante il travaglio. Il trial controllato randomizzato condotto come parte dello studio ha coinvolto 130 donne incinte, ognuna delle quali sperimentava dolori da travaglio in diverse fasi.

Le partecipanti sono state assegnate casualmente al gruppo di intervento con realtà virtuale o al gruppo di controllo, consentendo un confronto completo dei risultati.

Tra le principali scoperte dello studio ci sono:

- Percezione del dolore significativamente ridotta tra le partecipanti nel gruppo di intervento con realtà virtuale rispetto al gruppo di controllo.

- Meccanismi di fronteggiamento del dolore migliorati e maggiore rilassamento segnalato dalle partecipanti durante il travaglio con l'uso di scenari di realtà virtuale sincronizzati.

- Feedback positivo e alti livelli di soddisfazione tra le partecipanti riguardo all'efficacia e all'esperienza coinvolgente dell'intervento con realtà virtuale.

Il professor Giordano ha commentato: «La nostra ricerca rappresenta un cambio di paradigma nell'approccio alla gestione del dolore durante il travaglio. Integrando la tecnologia della realtà virtuale con il ritmo naturale delle contrazioni uterine, abbiamo aperto una nuova strada per fornire alle donne un'esperienza di parto più confortevole ed emancipatoria».



Il dottor Andrea Chirico, psicologo presso l'Università Sapienza di Roma, uno dei principali ricercatori coinvolti nel progetto, ha aggiunto: «Questo approccio innovativo non solo riduce la percezione del dolore ma migliora anche il benessere psicologico delle donne durante il travaglio. Coinvolgendo i sensi e fornendo una strategia specifica per il dolore, la realtà virtuale ha il potenziale per trasformare l'esperienza del parto, e tale tecnologia ha il pontenziale per trasformare gli scenari renderndoli sempre più individualizzati grazie al biofeedack».

La pubblicazione di questo studio sulla rivista Games4Health sottolinea la sua importanza e il contributo all'avanzamento dell'innovazione sanitaria. Le scoperte rivoluzionarie aprono la strada per future ricerche e applicazioni cliniche mirate a migliorare gli esiti della salute materna in tutto il mondo.

I partner dello studio includono:

Centro di Ricerca Nazionale con il dottor Pino de Pietro, il dottor Luigi Gallo e il dottor Giuseppe Caggianese

Università Sapienza di Roma con il professor Fabio Lucidi e il professor Andrea Chirico

Università di Napoli Federico II, professor Maurizio Guida e la dottoressa Sarah Rachedi

Università di Campania L. Vanvitelli, professoressa Francesca Gimigliano e il dottor Antonio Melillo

Sbarro Health Research Organization (USA e Italia) professor Antonio Giordano e dottoressa Patrizia Maiorano

Sbarro Health Research Organization è una organizzazione Statunitense presieduta dal professor Giordano, all'avanguardia nella ricerca biomedica, con un focus sulla traduzione delle scoperte scientifiche in soluzioni sanitarie tangibili. Attraverso la collaborazione interdisciplinare e un impegno per l'eccellenza, SHRO si dedica all'avanzamento della nostra comprensione della salute umana e delle malattie.