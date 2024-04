Ischia, torna il congresso di medicina interna «Giornate isclane»

Nei giorni del 3 e 4 maggio torna presso la sala congressi dell’Hotel Continental Terme ‘Giornate Isclane’ il congresso dedicato alla Medicina Interna.

L’evento congressuale del 3 e 4 maggio è alla sua seconda edizione ed è organizzato dal Primario di medicina interna dell’ospedale Rizzoli, dott. Ciro Di Gennaro.

Più di 100 medici affronteranno insieme le problematiche relative all’applicazione in medicina dell’intelligenza artificiale in ambito diagnostico, dell’utilizzo clinico in vari campi degli anticorpi monoclonali, della medicina di genere nelle varie specialistiche.

Ci saranno esercitazioni ecografiche e infermieristiche.

Una tavola rotonda, alla quale parteciperanno anche i sindaci, il direttore Generale dell’Asl Iervolino, l’onorevole Porcelli ed altri rappresentanti delle istituzioni come i dott.ri Postiglione,Trama e Buono che si collegheranno da remoto, affronterà le annose problematiche relative all’organizzazione dei servizi sanitari su un isola.

L’idea del confronto diretto e ‘in presenza’ è nata dopo l’esperienza della pandemia che ha evidenziato la necessità di divulgare e compararsi nelle competenze specialistiche in particolare della UOC Medicina e del Pronto Soccorso.

Con questo intento medici provenienti da tutta Italia si confronteranno e relazioneranno in virtù della loro esperienza diretta, dei loro studi e presentazioni scientifiche che riguardano tutte le principali aree della medicina interna.

«L’evento congressuale Giornate Isclane di Medicina Interna - II edizione - dichiara il coordinatore nonché ideatore Dott. Ciro Di Gennaro- si propone, di confermare e divulgare lo spettro di competenze specialistiche della UOC Medicina e del Pronto Soccorso dell'ospedale "A. Rizzoli", proponendo diverse sezioni di aggiornamento specialistiche rivolte a professionisti dell’area medica ed infermieristica, articolate in sessioni e relazioni tradizionalmente frontali alternate a sessioni pratiche di ecografia ed a simposi su focus specialistici».

Relatori e moderatori afferenti da tutto il territorio nazionale si alterneranno con i referenti locali nelle presentazioni scientifiche che interesseranno tutte le principali aree della medicina interna, come quelle di interesse della immunologia clinica, della patologia vascolare e cardiaca, delle malattie infettive, pneumologiche ed endocrinologiche, oltre all’interesse per le metodiche strumentali di secondo livello in diagnostica vascolare ed endoscopica.

Il congresso si concluderà venerdì con una cena sociale.