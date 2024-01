Roccapiemonte, completati i lavori di pubblica illuminazione in piazza La Barca

È stato ultimato l’intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione in piazza Don Pompeo La Barca, a Roccapiemonte, area dedicata in particolare alle famiglie e frequentata da numerosi bambini vista la presenza anche delle giostrine. Grazie ai progetti di efficientamento energetico presentati dall’amministrazione guidata dal sindaco Carmine Pagano, si è provveduto ad installare un impianto di luci con alimentazione di energia pulita. Ma gli interventi di pubblica illuminazione, seguiti in particolare dall’ingegnere Francesco Petti, riguarderanno altri punti nevralgici della città di Roccapiemonte: Piazza Aldo Moro, Piazzetta San Pio, parcheggio San Giovanni Battista, Via Santa Maria delle Grazie, parco giochi Via Rocca di San Quirico, chiesa Via Ponte.

Soddisfatto Pagano: «Il nostro impegno per dare nuova luce a Roccapiemonte prosegue senza soste. Un lavoro di squadra preciso ed efficace. Con pazienza e ottimismo, si potranno raggiungere risultati come questo ed altri ancora». Ecco il commento dell’assessore Anna Bruno: «L’obiettivo è quello di utilizzare luci di nuova generazione, con energia pulita ed un risparmio economico. Tra qualche giorno inizieranno gli interventi in piazzetta Aldo Moro e via Santa Maria delle Grazie con l’installazione di 17 nuovi pali dell’illuminazione». È stata inoltre riattivata la Casetta dell’Acqua sita in via Berlinguer.