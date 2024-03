Roccapiemonte, una targa per ricordare i morti del Covid

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime per il Covid-19, che si celebra lunedì 18 marzo 2024, il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica ai cittadini che, in una delle aiuole di Piazza Zanardelli, alle ore 12, sarà posta una targa commemorativa per ricordare i sei cittadini di Roccapiemonte e le tante persone che in tutto il mondo persero la vita a causa del virus.

«La targa sarà visibile di giorno e di sera, grazie ad una speciale illuminazione, affinché il ricordo delle vittime per il maledetto Covid-19 non si spenga mai. Per fortuna, facendo rispettare le regole imposte nel periodo dell’epidemia e successivamente della pandemia, grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, e anche ad una efficace e costante attività di comunicazione alla popolazione, Roccapiemonte è stata una delle cittadine meno colpite dal dramma del Covid-19.

Eppure, abbiamo dovuto piangere la perdita di sei nostri concittadini e altri si sono ammalati e hanno dovuto passare momenti bruttissimi, isolati e lontani dai propri cari. A quelli che non ci sono più, che non sono riusciti a sconfiggere il virus, è dedicata questa targa posta accanto ad un ulivo, simbolo di pace e rigenerazione», afferma Pagano.