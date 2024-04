Battipaglia, pusher arrestato dalla polizia con due chili di marijuana

Operazione antidroga a Battipaglia. Venerdì sera gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, hanno arrestato un pusher e nella sua abitazione sono stati rinvenuti dai poliziotti oltre due chili e 500 grammi di marijuana.

L’ingente quantitativo di droga è stato sequestrato mentre il pusher è stato condotto in commissariato e poi dopo gli accertamenti di routine è stato trasferito al carcere di Salerno.

Il blitz messo a segno dai poliziotti, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, non è passato inosservato per gli abitanti del rione Taverna che hanno notato il via vai delle automobili della polizia e ieri mattina se ne parlava già nei bar di Battipaglia.

Il malvivente arrestato, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è accusato di detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita.

La droga molto probabilmente doveva essere smerciata durante il fine settimana e gli investigatori sono ancora a lavoro per scoprire chi ha fornito l’ingente quantitativo di marijuana al pusher che probabilmente doveva cederla sia ai clienti che ad altri spacciatori.

La polizia a Battipaglia come disposto dal questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha intensificato i controlli antidroga ottenendo buoni risultati e arrestato molti pusher che smerciavano stupefacenti a Battipaglia e anche in litoranea verso Ebol