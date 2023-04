Battipaglia, ragazza scippata ​mentre sale sul treno: cade sulla banchina, ferita

Scippi alla stazione ferroviaria di Battipaglia. In poche ore nel mirino dei malviventi sono finite tre donne.

Una ragazza è stata scippata mentre stava salendo su un treno alla stazione ferroviaria di Battipaglia ed era diretta a Roma. Il malvivente per impossessarsi della borsa ha strattonato la giovane donna che è finita sulla banchina. La ragazza ha riportato ferite non gravi ed è stata accompagnata in ospedale.

Un altro scippo sempre ai danni di una donna è avvenuto a pochi passi dalla stazione ferroviaria e anche in questo caso il malvivente si è impossessato della borsa ed è fuggito. Il terzo colpo è stato messe a segno in via Fiorignano. Sui tre episodi indagano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele.