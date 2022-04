Il Consiglio comunale di Napoli ha eletto i componenti dell'osservatorio permanente per il Centro Storico patrimonio Unesco. All'esito delle votazioni sono risultati eletti per la maggioranza i consiglieri Vitelli, Carbone, Rispoli, Migliaccio, Fucito, Pepe, Cecere e Paipais; per la minoranza sono eletti i consiglieri Palumbo, Savastano, Brescia e Clemente.