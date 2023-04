Napoli: un chilo di droga in casa, 20enne in manette

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Antonio Toscano (zona Case Nuove) una donna a bordo di uno scooter che stava per consegnare delle chiavi al conducente di un’auto ma, alla loro vista, le ha nascoste in una borsa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato entrambi rinvenendo nel baule dello scooter un bilancino di precisione, un taglierino e diverso materiale per il confezionamento della droga, mentre nell’auto hanno trovato un rotolo di cellophane; inoltre, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto un borsone con due buste contenenti oltre un kg di marijuana.

V.C., 20enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre la donna è stata denunciata per lo stesso reato.