Scampia, alla guida senza patente con 12 bustine di hashish

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato una persona a bordo di un’auto in via Roma verso Scampia trovandola in possesso di 12 bustine contenenti circa 32 grammi di hashish, 265 euro e due cellulari.

L’uomo, un 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono state contestate tre violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Il veicolo è stato sequestrato.