Napoli: spacciava marijuana in scooter, arrestato

Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Sedile di Porto, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che dopo essersi affiancato ad un passante gli ha consegnato una banconota in cambio di qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 125 euro ed un telefono cellulare, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di un involucro di marijuana del peso di circa 2 grammi.

A.A., 50enne casertano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.