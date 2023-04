Vacanziere e ricercato per droga, arrestato a Pasqua il pusher Pimpinella

Da febbraio scorso era sparito dalla circolazione. Nel giorno di Pasqua è stato, però, rintracciato a Triflisco, località nota per l'acqua con proprietà benefiche nel comune di Bellona. Era approdato lì con la famiglia per trascorrere la Pasquetta, ma è stato arrestato dalla polizia della squadra mobile di Caserta. Si tratta del 41enne Giuseppe Pimpinella di Santa Maria Capua Vetere: per la corte di Cassazione deve scontare 12 anni e 9 mesi di carcere per associazione per delinquere impegnata nello spaccio di droga al dettaglio. Vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, longa manus della presunta “regina” dello spaccio a Santa Maria Capua Vetere, Manola Del Gaudio, era finito nella rete della maxi-inchiesta White Mary. Poi, una serie di annullamenti di condanne e rinvii avevano allungato i tempi della giustizia e della definizione del processo, fino ad arrivare al 2013, a dieci anni esatti dai fatti (l'operazione di polizia risale, infatti, al 2013). Nel giorno di Pasqua, il blitz della polizia e l'arresto con la fine della latitanza d'oro di Pimpinella.